’Niet Jordan Roy maar Jeangu Macrooy naar Songfestival’

De 27-jarige zanger Jeangy Macrooy zou volgens diverse media de Nederlandse driekleur in Rotterdam gaan vertegenwoordigen. Al eerder gaf de boomlange zanger aan het Songfestival een ’mooi podium’ te vinden.

De afgelopen jaren boekte Macrooy, geboren in Suriname, ook al enig internationaal succes. Ook werd hij genomineerd voor de Edison Popprijs en trad hij op tijdens Lowlands en North Sea Jazz. Jeangu zat vorig jaar augustus bovendien samen met Cornald Maas en Conchita Wurst in de jury van de botenparade van de Amsterdam Pride.

De manager van Jeangu leek het gerucht in De Wereld Draait Door te ontkennen, maar AD schreef kort daarna op basis van ’zeer betrouwbare bronnen’ dat de zanger ons land wel degelijk gaat vertegenwoordigen tijdens het festival. AvroTros was woensdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Jordan Roy

Eerder deze week stelde Shownieuws nog dat zanger Jordan Roy in mei de Nederlandse kandidaat voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zou worden. „We hebben nog geen nieuws te melden rondom de Nederlandse inzending en gaan niet in op namen die in de media worden gesuggereerd”, liet AvroTros toen weten.

Woensdagavond liet de zanger in Shownieuws doorschemeren dat hij nog niet is gevraagd. „Als AvroTros het zou willen: ik zou het doen.”