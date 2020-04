André Rieu staat te ’trappelen’ weer op te treden

„Ik sta te trappelen om weer het podium op te kunnen en hoop van harte dat die dag weer snel komt”, vertelt de violist aan BuzzE. Rieu mist zijn fans en vooral ook zijn orkest. „We hebben zo ontzettend veel plezier altijd samen, zowel bij repetities als onderweg op tour en bij onze concerten. We zijn een grote familie en kunnen niet lang zonder elkaar.”

Hoe lang Rieu het zonder zijn orkestleden moet doen, moet nog blijken. De eerstvolgende optredens staan vooralsnog voor juni gepland. Ook de jaarlijkse concerten op het Vrijthof in zijn Maastricht zitten er weer aan te komen. „Mocht op een later tijdstip blijken, dat er dan nog steeds een lockdown is, dan zullen we ons moeten aanpassen en een oplossing zoeken. Het belangrijkste nu is gezond te blijven en eraan mee te werken dat iedereen gezond blijft.”

Bakken

Gelukkig gaat het ondanks alles goed met de violist. „Marjorie en ik zijn gezond en doen er alles aan om dat ook te blijven. We wandelen af en toe met de hondjes, zitten bij mooi weer in de tuin, lezen, schrijven, bedenken nieuwe programma’s en plannen volgende tours. Eigenlijk werken we gewoon door, alleen kan ik niet op tour. We vergaderen via Skype, en ik train in mijn fitnessruimte met mijn trainer via Facetime.”

Ook is de violist aan het bakken geslagen.„Roomsoesjes, Bossche bollen, appelflappen, éclairs, frambozenbavarois… elke dag iets anders. Gelukkig hoeven we het niet allemaal zelf op te eten, mijn zoon Pierre woont in de buurt en haalt mijn baksels op om met zijn gezin mee te kunnen genieten. Dat ik mijn kleinkinderen nu niet kan bezoeken, is voor mij het zwaarst aan deze crisis.”

Rieus viool ligt ook niet te verstoffen nu hij niet kan optreden. De walskoning studeert elke dag. „Dat doe ik al sinds mijn vijfde levensjaar, dus ik weet niet beter. Het hoort bij mijn leven, als eten en zuurstof.”