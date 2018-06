Barbie verrast Michael voor verjaardag

Barbie debuteerde haar nieuwe coupe op Facebook waar ze vol trots haar krullen liet zien. "Niet lulle maar krulle", schreef de blondine bij het kiekje. Ook had de moeder van twee een heuse Hummer-limousine geregeld om haar jarige echtgenoot mee te vervoeren naar zijn verjaardagsfeest.

Een geslaagde verrassing zo bleek, Michael was overdonderd door de wagen. "Hummáááh. Ahh je had ze snuitje moete zien zo leuk", onthulde de Haagse. De wagen bood ruimte genoeg om vrienden en familie mee te vervoeren naar Barby's Bar, waar het dak er uiteindelijk afging tot in de vroege uurtjes.

