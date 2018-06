Yfke Sturm dankbaar voor steun

"Bedankt voor alle lieve berichtjes en positieve gedachten", schrijft ze in een eerste bericht op Twitter sinds haar ongeluk. Yfke Sturm kon donderdag weer huiswaarts keren naar Londen. "Het gaat gelukkig elke dag beter. Veel liefde terug!", besluit model haar update over haar gezondheidstoestand.

De 33-jarige blondine lag een week in het ziekenhuis nadat ze door een ongeluk met een jetsurfboard gewond was geraakt aan haar hoofd. Yfke, die eind juli beviel van zoontje Alexander, liet afgelopen week in een videoboodschap al weten dat ze waarschijnlijk weer helemaal de oude zal worden.