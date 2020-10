Toekomst Dance Dance Dance onzeker

Dat laat een woordvoerder aan het ANP weten naar aanleiding van uitspraken van presentator Wendy van Dijk in RTL Boulevard. Zij presenteerde het laatste seizoen van het programma bij SBS en claimde dat de stekker uit de show wordt getrokken.

„Dance Dance Dance staat momenteel niet in de programmering”, aldus de zegsvrouw van SBS. „Maar we sluiten niets uit voor de toekomst.” De zender kan nog niet zeggen of Wendy van Dijk terugkeert als presentator.

Dance Dance Dance wisselde na vier seizoenen van zender én presentatie. De eerste vier seizoenen werden nog uitgezonden bij RTL 4, waarvan de eerste drie gepresenteerd werden door Chantal Janzen en Jandino Asporaat. Humberto Tan nam in het vierde seizoen de plek van Jandino in. Voor het vijfde seizoen verhuisde het programma naar SBS en lag de presentatie in handen van Wendy van Dijk en Jandino Asporaat. In tegenstellingen tot de vorige seizoenen trok het programma nu echter aanzienlijk minder kijkers.