Dochter Rick Paul van Mulligen opgenomen in ziekenhuis

„Ook dit hoort bij ouderschap helaas. Het ene moment vier je een heerlijk kinderfeestje en opeens zitten we al dagen in het ziekenhuis”, schrijft Van Mulligen bij de foto. „Ons kleintje heeft het #rsvirus te pakken en is keihard aan het werk het uit haar lichaam te krijgen. Dankzij de goede zorgen hier in het ziekenhuis gaat dat goed komen, al zou het voor ons niet snel genoeg over mogen zijn.”

Van Mulligen zegt zich machteloos te voelen. „Niets natuurlijks aan zo’n kleintje aan de slangetjes”, vervolgt hij zijn bericht. De acteur schrijft enorm dankbaar te zijn voor de goede zorg in Nederland. „Zoveel respect en liefde voel ik voor alle ouders en kindjes die om wat voor reden dan ook te maken krijgen met ziekenhuisopnames en lichaampjes die moeten strijden en ouders die hopen en zorgen.”

Rick Paul van Mulligen heeft samen met zijn man René van Bakel en cabaretière Nina de la Croix twee kinderen. In 2014 werden ze ouders van zoon Ko, in 2019 werd Bowie geboren. De drie voeden de kinderen samen op.