John Travolta doet trouwring af

John en zijn vrouw zouden in een huwelijkscrisis verkeren. Het acteurskoppel is namelijk al maanden niet meer gespot, zoals Privé eerder al meldde.

Die geruchten over een huwelijksbreuk worden steeds hardnekkiger nu de Grease-ster zonder trouwring is gespot. Op het internet circuleren foto's van John waar goed op te zien is dat hij na 24 jaar huwelijk ringloos door het leven gaat.

Al jaren wordt gefluisterd dat John eigenlijk op mannen valt. Hij zou een affaire hebben gehad met zijn voormalig piloot Doug Gotterba. Travolta beweert dat de man het hele verhaal verzonnen heeft en alleen maar uit is op zijn geld.