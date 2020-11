Kylie Minogue tijdens lockdown: ’Ik ging er bijna aan onderdoor’

„Ik vind het soms moeilijk om positief te blijven”, zegt de 52-jarige Kylie tegen de BBC. „Ik had zo’n moment tijdens de eerste lockdown. Ik moet bekennen dat ik toen het echt moeilijk had. Als ik niet aan mijn album had kunnen werken, was ik er misschien wel aan onderdoor gegaan.”

Vanuit haar huiskamer nam Kylie haar nieuwe album Disco op, dat vrijdag uitkwam. De plaat biedt haar fans de gelegenheid om veertig minuten aan de werkelijkheid te ontsnappen, zegt ze. „Het gaat dit jaar vaak over verbinding, of juist het gebrek aan verbinding, dus het motiveerde mij enorm om iets te maken dat bedoeld is om mensen te bereiken.”