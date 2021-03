Jochem Myjer spreekt Russisch (na 3 uur oefenen met Evgeniy Levchenko )

De kinderboekenserie van Jochem Myjer blijkt een groot succes. Zo verscheen het eerste deel ook al in het Deens en het Duits en wordt nu het tweede deel ook in het Duits vertaald. De cabaretier is dan ook lyrisch op Instagram: „Terwijl ik heel druk bezig ben met het grote finale derde deel van de Gorgels is het toch wel een enorme opsteker en een waanzinnige eer om de Gorgels na het Deens en Duits nu ook in het Russisch en Tsjechisch te zien. En helemaal gaaf dat Duitsland het tweede deel nu ook heeft vertaald. Ik ben daar stiekem best wel een beetje trots op! Joebelabambam.”

Hij verwijst vervolgens naar de video in zijn post om hem Russisch te horen spreken. Op zijn paar zinnen heeft hij drie uur geoefend met Evgeni Levchenko, de man van Victoria Koblenko.

De Gorgels gaat over Melle, een jongetje dat op een nacht een vreemd wezentje op zijn bed vindt, een Gorgel. Deze wezens beschermen kinderen tegen de griezelige Groenlandse Brutelaars. De boeken zijn mateloos populair. Er wordt ook gewerkt aan een bioscoopfilm die gebaseerd is op de boeken van Myjer. Het scenario wordt geschreven door Tamara Bos, die eerder tekende voor hitfilms als Minoes en Het paard van Sinterklaas. De regie is handen van Anna van der Heide (Brammetje Baas). Het gaat niet om animatiefilm, maar om een live action-speelfilm.