Kim Kardashian deelt eerste foto zoontje Psalm

Bij het kiekje van haar slapende baby schrijft Kim alleen maar: „Psalm Ye.”

Psalm is het vierde kindje van de realityster en haar man Kanye West. Eerder kreeg zij al North, Saint en Chicago. Een bron verklapte onlangs dat een vijde kindje niet uitgesloten is. „Het moederschap gaat haar zo natuurlijk af. Ze heeft vrienden zelfs al verteld dat ze graag een vijfde kindje zou willen. Als dat gebeurt, zou dat eerder vroeger dan later zijn, maar voorlopig geniet ze volop van nummer vier.”