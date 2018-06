Joost Zwagerman was ongeneeslijk ziek

Dit vertelde hij in een interview met HP/De Tijd dat hij gaf voordat hij zichzelf van het leven beroofde. Zwagerman sprak voor het eerst openlijk over zijn ziekte.

Het interview verschijnt 29 september in HP/De Tijd, maar staat nu al deels op de website van het tijdschrift. Het hele, twaalf pagina's tellende artikel is ook al via internet te lezen op Blendle.

Hoofdredacteur Tom Kellerhuis van HP/De Tijd sprak Zwagerman vier dagen voor diens dood. De schrijver vertelt in het interview openhartig over zijn depressie.

Ook vertelt hij voor eerst openlijk over zijn ongeneeslijke en progressieve ziekte. "Ik heb een soort ontstekingsreuma, geen gewone reuma, maar een auto-immuunziekte. De ziekte van Bechterew. Je groeit als het ware langzaam krom. Bechterew heeft mijn leven totaal veranderd, omdat ik het in vrij heftige mate heb.''

Verder spreekt Zwagerman over het zwarte gat waarin hij viel na zijn scheiding en de zelfmoordpoging van zijn vader in 1998, op wie hij zegt veel te lijken. "Het idee dat die neiging tot suïcide af en toe genetisch wordt doorgegeven, vind ik soms vreeswekkend.''

Op de vraag of Zwagerman weleens zelfmoord heeft overwogen, zegt hij: "Absoluut. Maar als een troostgedachte. En daarna heb ik het voor mijzelf getaboeïseerd. Dat geeft al aan dat ik het echt altijd beschouwd heb als no-go-area.''