André Hazes woont niet meer samen met Monique

Hazes was donderdag te gast bij Beau van Erven Dorens en vertelde openhartig over zijn privésituatie.,,Ik praat er eigenlijk het liefst niet over, want het is iets tussen ons. We zijn niemand een antwoord verschuldigd. Maar weet je wat het is? We houden heel veel van elkaar. Teveel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan”, legt hij uit.

De zanger geeft toe dat hij niet langer onder hetzelfde dag als dat van Monique woont. ,,Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven”, geeft hij toe. Over een definitieve breuk tussen de twee wil hij nog niet spreken. ,,Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn. Maar we weten het even niet”, gaat hij verder. ,,Ik ben eventjes weg thuis. Maar we gaan hartstikke goed met elkaar om. Er is veel respect, we hebben elke dag contact en ik zie Dré elke dag.”

Hazes erkent zijn eigen bijdrage aan de huidige problemen. Hij vertelt dat zijn succes ervoor heeft gezorgd dat hij zich erg focust op zijn werk en daardoor minder aandacht heeft voor zijn gezin. „Ik ben gek op mijn leven. En ik ben blij dat ik dat met haar mag delen. Maar af en toe ben ik een lul. Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven.”