William en Catherine: ’Praat over je mentale gezondheid’

„Het is makkelijk om te denken dat we de kracht niet hebben om te veranderen”, schrijft het echtpaar op Twitter. „Maar een klein gesprek kan een groot verschil maken als het gaat om het wegnemen van het stigma dat rust op mentale gezondheid.”

Organisatie Time To Talk roept iedereen op donderdag te praten over mentale gezondheid. „We weten dat hoe meer gesprekken we hebben, hoe meer mythes kunnen worden weggenomen en barrières kunnen worden weggenomen”, aldus de organisatie op Twitter.

Voor William en Catherine is mentale gezondheid een belangrijk thema. Het koppel zet zich er geregeld voor in en bedachten zelfs een sms-crisislijn waar mensen met problemen 24 uur per dag terechtkunnen.