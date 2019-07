NikkieTutorials plaatst eerste Nederlandstalige video

Normaal gesproken plaatst de 25-jarige make-upgoeroe alleen maar filmpjes waarin ze in het Engels spreekt. Iets wat haar geen windeieren oplevert met ruim 12 miljoen kijkers die geabonneerd zijn op haar kanaal.

Bij de video op YouTube schrijft ze dan ook: „Vandaag doe ik iets waar jullie lang op hebben gewacht. De tutorial van vandaag zal namelijk compleet in het Nederlands zijn. Zet je schrap voor veel tongbrekers en grappige woorden.” Dat het haar niet geheel vlekkeloos afgaat, benadrukt Nikkie door te zeggen: „Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen in het Nederlands, het is zo raar.”

Nadat haar video ’The Power Of MAKE-UP!’ viraal ging, kan ze ook beroemdheden tot haar schare fans rekenen. Met Kim Kardashian heeft ze zelfs een samenwerking gehad.