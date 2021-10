Genesis treedt volgend jaar op in Amsterdam

Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford trapten in september hun reünietour af. Het is de eerste tournee van de mannen sinds hun Turn It On Again Tour in 2007. Omdat Phil Collins kampt met fysieke problemen, neemt zijn zoon Nic Collins de drums voor zijn rekening.

Behalve de show in Amsterdam zijn in het voorjaar ook optredens in onder meer Berlijn en Parijs aangekondigd. Later dit jaar toert de band nog door Noord-Amerika.