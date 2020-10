Daniel Craig tegen nieuwe James Bond: ’Verkloot het niet!’

De 52-jarige acteur overhandigt volgend jaar zijn 007-badge na zelf in vijf James Bond-films te hebben gespeeld. Na maar liefst veertien jaar ervaring heeft hij echter maar een advies voor de persoon die in zijn voetsporen zal treden. „Verkloot het niet. Het is prachtige en geweldige ervaring”, zei hij in The Tonight Show met Jimmy Fallon.

Eerder deze week werd bekend dat de nieuwste James Bond-film No Time To Die opnieuw uitgesteld. De laatste film met Daniel Craig in de rol als 007 komt nu uit op 2 april 2021. „Dit is gewoon groter dan ons allemaal. We willen dat mensen de film veilig en op de normale manier kunnen zien”, zei hij daarover. „Bioscopen over de hele wereld zijn momenteel gesloten en we willen de film overal op hetzelfde moment uitbrengen dus dit is niet het juiste moment. Laten we duimen dat 2 april wel onze dag wordt.”