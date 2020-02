Gigi Hadid noemt Zayn Malik weer haar Valentijn

Het 24-jarige model plaatste de foto op haar account Gisposable, waar ze pronkt met beelden die ze maakt met haar wegwerpcamera. Deze foto is gemaakt in december. „Z op de boerderij”, schrijft Gigi erbij. Daarmee doelt ze hoogstwaarschijnlijk op de boerderij die de zanger in 2018 kocht in de Amerikaanse staat Pennsylvania, vlakbij Gigi’s familie, die hij regelmatig bezoekt. Daar delen ze ook hun paard dat luistert naar de naam Cool.

De twee kregen in november 2015 een relatie. Regelmatig was het uit en dan weer aan. In januari vorig jaar verbraken de twee hun relatie, maar vorige maand wist E! News op basis van bronnen te melden dat het vuur vlak voor de feestdagen weer was aangewakkerd.

Voor de 27e verjaardag van de zanger organiseerde Gigi in januari een diner in New York. Daar was ook Gigi’s moeder Yolanda Hadid, haar jongere zus Bella, haar broertje Anwar en diens vriendin Dua Lipa aanwezig.