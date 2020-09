Zwangere Anouk Hoogendijk in ziekenhuis: ’Baby beweegt niet meer’

Anouk besloot haar verloskundige te bellen nadat het kleintje in haar buik wel erg stil was. Na een aantal onderzoeken in het ziekenhuis kreeg ze gelukkig goed nieuws te horen. „Uiteindelijk bleek alles goed te zijn, maar ’Ali’ had gewoon even een rustdagje genomen”, aldus de ex-voetbalster.

Ondanks dat Anouk het ziekenhuis snel kon verlaten, ligt ze er binnenkort weer. „Ik kan niet wachten om hier over een maand te liggen maar dan met mijn babyboy in m’n armen.”

Anouk heeft al jaren een relatie met gymleraar Pieter Verhoeven, die ze leerde kennen op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Het stel heeft onthuld dat ze een jongetje verwachten.