Beau van Erven Dorens: ’Ik ben de underdog’

„Dit decor is meer Amerikaans of Engels, en daar moet de kijker aan wennen”, zegt Van Erven Dorens. Ⓒ ANP

Als gastheer en naamgever van Beau heeft Beau van Erven Dorens misschien wel de moeilijkste baan van Hilversum: hij moet de late avond van RTL4 zien te redden. Hoewel de druk hoog is, is de ergste spanning er na de eerste week af. „In Beau kan alles, en dat is precies waar ik al jaren over droomde.”