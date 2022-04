Premium Het beste van De Telegraaf

Driemaal scheepsrecht voor vader en zoon Van der Meijde Andy van der Meijde herenigd met vader: ’Het was een groot succes!’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Na elkaar jaren niet gezien of gesproken te hebben, is Andy van der Meijde weer herenigd met zijn vader. Na zijn verhaal aan Privé, waarin Andy vertelde over de verstoorde band met Theo, nam papa het initiatief voor het regelen van een ontmoeting. ,,Dit is onze derde hereniging, maar het was weer een succesvolle’’, aldus Theo. ,,Driemaal is scheepsrecht, dus nu gaan we elkaar echt niet meer uit het oog verliezen.’’