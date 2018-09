Yfke Sturm mag nog niet naar huis

Yfke's woordvoerder, Freek Koster, laat aan RTL weten dat het herstel voorspoedig voorloopt, maar dat Yfke nog wat moet aansterken.

Het management liet twee dagen geleden weten dat het 33-jarige model, die vorige week zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Italië, woensdag het ziekenhuis zou verlaten. Ze zou dan meteen het vliegtuig pakken naar Londen, haar woonplaats.

De voormalig presentatrice van Holland Next Topmodel werd overvaren nadat ze van haar surf jet viel. "Ze heeft een scheurtje in haar schedel en geen bloedingen, zoals ik in de media lees. Ze wordt in een roesje gehouden, zodat haar hoofd rustig blijft en kan herstellen", zei Yfkes vader Wilfred Sturm vrijdag tegen De Telegraaf.