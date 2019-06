Madonna: Harvey Weinstein overschreed grenzen

The Queen of Pop nam in de jaren 90 haar succesvolle documentaire Truth or Dare op, die werd geproduceerd door Miramax, wat destijds het bedrijf van Weinstein was. De 60-jarige zangeres herinnert zich nog goed hoe Weinstein toentertijd met haar omging. „Harvey overschreed grenzen en benaderde mij op een zeer seksuele, flirterige manier. Ook al was hij getrouwd, hij gedroeg zich zich bijzonder opdringerig. Ik was in elk geval niet in hem geïnteresseerd. Ik was me ervan bewust dat hij hetzelfde deed met andere vrouwen uit de entertainment industrie en toch gingen we er allemaal in mee. Want ja, hij had macht en aanzicht waardoor iedereen graag met hem wilde werken. Dus werd het stilletjes geaccepteerd en hield iedereen z’n mond.”

Over de uiteindelijke val van Weinstein zegt Madonna: „Ik dacht: eindelijk. Niet dat ik met toeters en bellen de straat opging, want het is nooit leuk om iemand ten onder te zien gaan, maar het was wel goed dat er een einde kwam aan zijn machtsmisbruik.”