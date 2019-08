Mel B: avontuurtje met Geri maakte reünie ’awkward’

In een aflevering van Piers Morgan’s Life Stories onthulde Scary Spice ooit het bed in te zijn gedoken met Horner. Daardoor ontstond onenigheid tussen de twee bandgenoten. Brown gaf toe dat het ’slechte timing’ was, omdat ze op dat moment druk bezig waren met repeteren voor de tournee. „Ik sms’te haar op de avond dat ik in de Piers Morgan-show verscheen, en vertelde haar wat ik had gezegd en hoe ik had geantwoord en ze was daar oké mee. Het probleem was dat het veel groter gemaakt werd in de pers, en het hielp niet dat we net gingen beginnen met repetities.”

Fans van de Spice Girls kunnen blij zijn, want het succes van de recente tour heeft de meidengroep hongerig gemaakt naar meer optredens. Mel zelf hintte naar een mogelijke verschijning op Glastonbury Festival.