Pasgetrouwde Britney en Sam kopen nieuw liefdesnest voor ruim 11 miljoen euro

Naar verluidt zou het voor de popster een koopje zijn geweest: oorspronkelijk stond het optrekje namelijk te koop voor bijna 15 miljoen euro. Dit meldt TMZ. Met 11.650 vierkante meter is er aan ruimte verder geen gebrek. Het nieuwe stulpje beschikt onder andere over een grote keuken en een filmzaal waar Britney haar favoriete serie Sex and the City kan kijken. Opmerkelijk is de kamer die uitsluitend is gewijd aan het inpakken van geschenken, wat waarschijnlijk met verjaardagen en feestdagen goed van pas komt.

Opvallend zijn verder de grote marmeren vloeren en aanzienlijke kroonluchters waarover de villa beschikt. In de riante tuin kan Britney met haar kersverse echtgenoot tot rust komen in het grote zwembad of bubbelbad.

Het is vooralsnog niet duidelijk of ze haar voormalige woning, waar overigens ook hun bruiloft werd gehouden, snel onder de markt gaat brengen of dat ze van plan is om het landgoed te behouden.

Huwelijkse voorwaarden

TMZ meldt verder dat het vermogen van de zangeres, dat wordt geschat op 63 miljoen euro, volledig wordt beschermd. Het koppel zou namelijk onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Mochten de twee dus ooit uit elkaar gaan, dan krijgt Sam geen enkele cent van de tientallen miljoenen die Britney heeft verdiend.