Zijn ideeën zijn ingrijpend: het rechthoekige speelveld moet achthoekig worden en een team wordt – net als bij korfbal - opgedeeld in enkel verdedigers en aanvallers. Bovendien moet de buitenspelregel worden afgeschaft, of in ieder geval aangepast.

In zijn documentaire Infinite football geeft regisseur Corneliu Porumboiu dromer Ginghină alle ruimte om te vertellen over zijn opvattingen die het voetbal sportiever, efficiënter en spectaculairder moeten maken. Vanachter zijn bureau – Ginghină werkt als klerk op het provinciehuis van Vaslui – vergelijkt hij zichzelf met een superheld. Net als Clark ’Superman’ Kent en Peter ’Spider-Man’ Parker mag hij dan een onbeduidend baantje hebben; wel zet hij zich met ziel en zaligheid in om de mensheid (lees: het voetbal) te redden.

Het resultaat is een aandoenlijk, maar vlak, somber en saai portret van een idealistische luchtfietser die als een Don Quichot strijdt tegen de strakke regels van het voetbalspel. Dat ook Ginghină tegen windmolens vecht, bewees Marco van Basten. In 2016 nog werd één van Nederlands grootste voetbaliconen door de FIFA aangesteld om het voetbal aantrekkelijker te maken. Uiteindelijk nam de even machtige als logge wereldvoetbalbond al zijn adviezen voor kennisgeving aan, waarna Van Basten na twee jaar alweer vriendelijk doch dringend de deur werd gewezen.