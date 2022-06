Grey’s Anatomy-actrice kreeg lichamelijke klachten na plotselinge bekendheid

„Toen Grey’s Anatomy begon, veranderde mijn leven heel erg”, vertelt Oh (50) die tien seizoenen lang in de serie te zien was als dokter Cristina Yang. „Ik denk dat mijn hele lichaam in die tijd erg ziek was. Ook al blijf je aan het werk, je voelt dingen als ’Oh, ik kan niet slapen’ en ’Oh, mijn rug doet pijn’ en ’Ik weet niet wat er opeens met mijn huid aan de hand is’. Ik leerde daardoor dat mijn gezondheid op de eerste plaats moet komen.”

De Canadese waakt sindsdien goed over haar mentale en lichamelijk gezondheid. „Het is niet alleen je lichaam, hè? Het is je ziel, je geest”, zegt de actrice. „Je kunt dat ook niet van iemand anders af laten hangen. Je moet het op de een of andere manier in jezelf zien te vinden.”