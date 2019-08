NPO eert vijftig jaar Turks Fruit met tweedelige documentaire

De expliciete liefdesroman verscheen in november 1969. Het boek stond vol seks en schuttingtaal die veel stof deed opwaaien, maar werd ook erkend als krachtig liefdesverhaal over kunst, liefde en dood. Met het boek bleek de seksuele revolutie definitief haar doorbraak te beleven in Nederland. De roman werd een bestseller en de film - die in 1973 in première ging - is nog altijd de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm aller tijden.

In het eerste deel, dat 26 oktober wordt uitgezonden, wordt het succes van het boek tegen het licht gehouden. In het slotdeel, op 2 november, volgt de film. Verhoeven en Van de Ven blikken binnenkort ook terug op het succes in het boek Alles is film, dat eind november verschijnt.