Team Jochem Myjer bereidt zich voor op stormloop bij kaartverkoop

„We maken een plan om herhaling te voorkomen”, laat een woordvoerder van impresariaat De Keet weten. De verkoop van de kaarten gaat grotendeels via het platform Djebber. Deze methode wordt mede gebruikt om doorverkoop tegen woekerprijzen te voorkomen.

De 46-jarige komiek was de afgelopen vijf jaar niet in het theater te zien. Voor de 65 shows die hij nu in middelgrote zalen speelt, zijn enkele tienduizenden kaarten beschikbaar. Het gaat nog om try-outs; de grote theaters doet Myjer naar verwachting pas aan in het seizoen 2024-2025.

Myjer speelt zijn zesde show Net Alsof tussen september en juni twee keer per week. De komiek onderging in 2011 een risicovolle operatie nadat een tumor in zijn ruggenmerg was ontdekt. Sindsdien heeft hij minder energie en moet hij bewuster met zijn tijd omgaan.