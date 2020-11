Mark Hamill bedroefd om overlijden ’Darth Vader’

„Hij was een vriendelijke man en veel meer dan Darth Vader”, vindt de acteur. Zo herinnert Hamill zijn volgers eraan dat Prowse naast acteur onder meer echtgenoot, vader en drievoudig Brits kampioen gewichtheffen was. „Hij hield net zo veel van zijn fans als zij van hem.”

Hoewel Prowse in het pak van Darth Vader zat, werd de stem ingesproken door de Amerikaanse acteur James Earl Jones. Volgens de makers paste Prowse zijn accent uit het Westen van Engeland niet bij het personage.

De acteur was te zien in meer dan zeventig films en series. Zo speelde hij in series als The Saint, Space 1999 en Doctor Who en had hij een rol in de film A Clockwork Orange.