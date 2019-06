Famke Louise: vrouwen voetballen beter dan mannen

Ze laat, in de aflevering waar ook Lieke Martens te gast is, weten dat ze niet snapt dat mannenvoetbal meer aandacht krijgt dan vrouwenvoetbal. „Ik vind sowieso dat vrouwen misschien wel beter voetballen dan mannen”, stelt ze, wanneer ze in de gelegenheid is om de voetbalster een vraag te stellen. Zelf kan Famke Louise het niet zo goed, zegt ze. En het WK damesvoetbal heeft ze ’heel eerlijk’ gezegd ook niet gekeken.

Het is niet de eerste keer dat Famke Louise haar expertise over de sport ter discussie stelt. Zo beweerde ze vorig jaar dat Nederland het WK zou winnen. Klein detail: Nederland had het WK niet eens gehaald.

Ze kan wel een compliment van Lieke Martens in haar zak steken. Op de vraag aan de profvoetballer of zij Famke Louise al kende, reageert ze: „Wie kent haar niet?”