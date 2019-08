Jackass-ster terug in kliniek na arrestatie

Margera werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt voor het ongeoorloofd betreden van een hotellobby in Hollywood die hij vervolgens niet meer wilde verlaten. Hij werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 1000 dollar.

De afkickkliniek heeft hem nu strenge regels opgelegd waar hij zich tijdens de rest van zijn behandeling aan moet houden. Volgens bronnen van TMZ is Margera akkoord gegaan met alle voorwaarden. Margera zit pas een week in de kliniek sinds hij publiekelijk contact had gezocht met Dr. Phil en hem om hulp vroeg. Na een ontmoeting tussen de twee zou Margera een afkickprogramma van 60 tot 90 dagen volgen.

TMZ heeft ook met familieleden van de voormalige Jackass-ster gesproken. Zij maken zich zorgen over Bams gezondheid en veiligheid en vermoeden dat hij zijn medicijnen voor zijn bipolaire stoornis niet heeft ingenomen, wat zijn bizarre gedrag verergert. Dr. Phil heeft ook gereageerd. „Ik hoop dat hij de behandeling kan hervatten. Mijn advies is: nooit overgeven aan de ziekte. Het is een kwestie van touwtrekken en je kunt gewoon nooit het uiteinde van het touw laten vallen”, zegt de tv-psycholoog tegen TMZ.