Chelsea Clinton steunt Kanye West als president

Tijdens de MTV Video Music Awards eind augustus vertelde Kanye het publiek dat hij in 2020 president wil worden. Gevraagd naar haar mening zei Chelsea maandag tegen MTV: "Zelfs als alleen het feit dat hij het zegt een kleine jongen of meid die televisie keek inspireert te denken, wow, misschien zou ik dat moeten doen, dan is dat geweldig."

De dochter van presidentskandidaat Hillary Clinton en oud-president Bill Clinton wilde niet zeggen of ze ook op Kanye zou stemmen. "Ik denk dat het ervan afhangt wie de tegenkandidaat is."

Eerder betuigde Taylor Swift al haar steun voor Kanye's presidentschap met de hashtag #KanTay2020.