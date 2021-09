Collega’s diep bedroefd om overlijden Michael K. Williams

Wendell Pierce, collega uit The Wire, schrijft: „De diepe liefde die ik voor deze man voel, staat gelijk aan de grote pijn die zijn dood heeft veroorzaakt. Een ontzettend getalenteerde man die een stem gaf aan mensen die hij via zijn werk gestalte gaf. Hij was trots op de artiest die hij was geworden, altijd eerlijk en authentiek. Het was een alleraardigst mens, we hadden altijd de grootste lol wanneer we elkaar zagen. Vaarwel mijn vriend, liefs Wendell.”

Williams maakte furore als Omar Little in The Wire en als Chalky White in Boardwalk Empire. „Veel mensen kenden hem als Omar, ik kende hem als Chalky en zijn familie kende hem als Michael. Bedankt voor alles wat je hebt gegeven om mensen aan te moedigen, te verlichten en te vermaken. Ik bid voor jouw mensen”, aldus Chance The Rapper.

Mariah Carey postte een foto waarop ze samen met de acteur te zien is. „Een prachtige ziel, een prachtig mens. Ik zal je voor altijd missen. Dank dat je ons gezegend hebt met jouw talent.”