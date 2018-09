Gordon vergáát nog van de pijn…

De politie op het eiland is nog geen stap verder in het onderzoek naar de dramatische gebeurtenissen. Bekend is dat Gordon zijn scooter liet staan en bij gebrek aan een taxi besloot het kleine eindje naar zijn vijfsterrenhotel Cavo Tagoo, net buiten Mykonos-Stad waar hij al veel vaker had gelogeerd, te gaan lopen.

Traumakamer

Daar kwam hij echter niet aan. In plaats van in zijn fraaie suite met uitzicht op het zwembad en de zee, ontwaakte Gordon in de traumakamer van het plaatselijke ziekenhuisje, waar werd besloten hem over te brengen naar een meer gespecialiseerd hospitaal in Athene.

Nog half versuft kreeg Gordon van deze vliegreis nauwelijks iets mee. Eenmaal in de Griekse hoofdstad aangekomen werd het letsel vastgesteld dat de nog steeds onbekende automobilist, die na de klap is doorgereden, heeft veroorzaakt; zes gebroken ribben, een gebroken schouderblad en een gebroken sleutelbeen.

'Ondraaglijk'

„De pijn is ondraaglijk”, liet hij gisteren vanuit het ziekenhuis weten. „Ik kan niet links draaien, niet rechts, eigenlijk kan ik helemaal niet liggen, maar ik móét.” Pijnstillers proberen het leed te verzachten, maar er is geen moment dat hij zachtjes wegdommelt en de verschrikkingen van zijn eerste nacht op Mykonos kan vergeten. In Gordons omgeving wordt er rekening mee gehouden dat hij nog zeker twee weken in Griekenland moet blijven, voordat hij met een ambulancevliegtuig kan worden gerepatrieerd.