Sinds Brad Pitt en Angelina Jolie in 2016 aankondigde uit elkaar te gaan, gaan er de wildste geruchten over verschillende relaties die Brad de afgelopen jaren zou hebben gehad. Zelf heeft de felbegeerde Hollywoodster altijd ontkend een nieuwe vrouw in zijn leven te hebben en verwees hij elk gerucht naar het land der fabelen.

Zes jaar later lijkt dan eindelijk het tij te keren. Brad Pitt is weer aan het daten! De 58-jarige acteur vermaakt zich de laatste tijd met een nieuwe dame aan zijn zijde, maar een van een officieel stempel is nog zeker geen sprake. „Hij is weer aan het daten, maar heeft geen serieuze relatie”, vertelt een bron aan People.

De insider, die verder niet ingaat op het liefdesleven van Pitt, stelt dat de acteur het de afgelopen jaren behoorlijk zwaar heeft gehad, maar dat altijd heeft geprobeerd er het beste van te maken. Een van de grootste geneugtes van zijn leven, zijn dan ook zijn kinderen. „Als zijn jongste kinderen in Los Angeles zijn, gaan ze altijd samen uit eten. Nu ook zij wat ouder zijn, hebben de kinderen natuurlijk wel echt hun eigen leven en vrienden, maar Brad heeft nog altijd een goede relatie met hen”, aldus de bron. „Brad heeft zijn films, hij heeft Miraval (zijn landgoed in Frankrijk, red.). Hij houdt van architectuur en hij houdt ervan creativiteit bezig te zijn. Hij leeft zijn beste leven onder deze omstandigheden.”