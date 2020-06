Het verborgen verdriet van Jasperina de Jong

In een bungalow, ergens in de bossen bij het Gelderse Eefde, leeft de ooit zo succesvolle showbizzster Jasperina de Jong een anoniem bestaan. Ⓒ ANP

Praten over haar privéleven doet JASPERINA DE JONG (82) liever niet, laat staan over de verdrietige momenten. De legendarische cabaretière en musicalster, die na een hectische carrière in de showbizz een teruggetrokken bestaan leidt, heeft heel wat tranen vergoten. Kleindochter JULIA, die in haar voetsporen trad: „Ze heeft ’t vak achter zich gelaten en geniet sindsdien van het leven.”