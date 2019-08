Prins Charles scheidsrechter bij het touwtrekken

Charles, in Schotland hertog van Rothesay, nam zijn werkzaamheden zeer serieus en mat nauwkeurig in hoeverre het touw over de markering was getrokken. Verder nam hij, gekleed in een kilt, een kijkje bij andere wedstrijden zoals het boomstamwerpen en het hoogspringen. Dat laatste is het enige onderdeel waar de deelnemers de kilt niet op traditionele wijze dragen, maar met een onderbroek aan.

De Highlands Games in Mey werden in 1970 voor het eerst georganiseerd ter ere van de 70e verjaardag van koningin-moeder Elizabeth die in Mey een kasteeltje bezat. Ze vond het evenement zo leuk dat het een vervolg kreeg en toen zijn oma in 2002 overleed en Charles de Castle of Mey erfde, werd hij de nieuwe ’chieftain’ van de spelen.

Kasteeltje

Inmiddels trekt het evenement tienduizend belangstellenden en is het een vast onderdeel op de kalender. Charles, die elk jaar in de zomervakantie enige tijd doorbrengt op het kasteeltje, doet overigens meer dan scheidsrechteren. Via een van zijn instellingen geeft hij ook financiële ondersteuning.

Zaterdag kwam de Britse troonopvolger niet alleen naar de spelen. Ook zijn neef en nicht, graaf Snowdon en Lady Sarah Chatto - de kinderen van wijlen prinses Margaret - waren meegekomen.