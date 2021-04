Dave Roelvink: 'De mooiste dag van mijn leven was toen mijn ouders uit elkaar gingen'

Op de vraag wat voor cijfer hij zijn jeugd zou geven, antwoordt hij: „Gemiddeld.” Dave legt vervolgens uit: „Thuis was het niet altijd geweldig. Mijn ouders hadden veel ruzie. Een gezonde relatie tussen hen ken ik niet. Dat is de realiteit. Ze waren ook nooit tegelijk thuis. Als mijn vader kwam, dan ging mijn moeder weg en andersom.”

„De mooiste dag van mijn leven was toen zij uit elkaar gingen. Vanaf dat moment hebben mijn moeder en oma mij opgevoed, mijn vader deed op zijn manier leuke dingen met ons. Het was apart, maar wel oke”, voegt hij er aan toe. „Los van elkaar heb ik altijd alle liefde gekregen die ik nodig had en ben ik nooit iets tekortgekomen.”