Stichting Music#MeToo wil rappers alsnog voor rechter

Dat deed de stichting ook al in juni, maar toen de platenlabels aangaven in gesprek te willen, werden de verzoekschriften ingetrokken. Die gesprekken zijn er geweest, maar hebben volgens de stichting niets opgeleverd. „Er is geen weg meer terug, er is genoeg gesproken”, stelt Karim Aachboun, juridisch adviseur en woordvoerder van Stichting Music#MeToo. „Het volgende gesprek is een getuigenverhoor bij de rechter.”

De stichting ergert zich aan het vrouwonvriendelijke en discriminerende gedrag van de artiesten. „Het gaat ons niet om de songteksten, die vallen onder artistieke vrijheid. Maar als je als artiest bij een benzinepomp een vrouw tegenkomt, is het niet normaal haar uit te maken voor hoer.”

Geen hetze

Stichting Music#MeToo, die begin dit jaar werd opgericht, vindt dat de platenlabels en managers van de rappers meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Labels als Warner Music en Universal Music hebben ethische gedragsregels, die volgens de stichting niet de rijmen zijn met het gedrag van de artiesten. „We vinden dat de bestuurders tekort zijn geschoten in het begeleiden van de rappers. Dit is geen hetze tegen de rappers, we komen in zekere zin voor ze op.”

Van de gedaagde artiesten - naast Boef, Frenna en Ali B ook Lil’ Kleine, Ronnie Flex en Emms - wil de stichting daarom onder meer weten of ze gewezen zijn op de gedragsregels van de platenlabels. Naast de rappers zijn ook bestuurders van de platenlabels Warner Music, Universal Music en Top Notch en bestuurders van managementbureau SPEC gedaagd.

Warner Music laat weten de verzoeken voor voorlopige getuigenverhoren te bestuderen. Het label werkt aan een reactie en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. SPEC zegt niets vernomen te hebben van de verzoekschriften van de Stichting Music#MeToo. Het bedrijf stelt de stichting vorige maand nog uitgenodigd te hebben voor een gesprek.