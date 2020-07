Talpa: Lot Veronica Inside ligt in handen van drietal

Het al dan niet doorgaan van het omstreden programma is ’een beslissing die de drie mannen met elkaar moeten maken’. „Die discussie moeten zij met elkaar voeren, in een kamertje met de deur dicht. En niet via de de kranten, radio en televisieprogramma’s.” Als het ruziënde drietal er uit komt, keert het programma wat Talpa betreft terug, stelt Römer met klem.

Op speculaties dat Talpa denkt over een andersoortig dagelijks programma met Derksen, Gijp en Genee wil hij niet ingaan. „Ik heb van Rutte geleerd niet in te gaan op wat- en als-vragen. Laten we eerst de heren de tijd geven om te kijken of ze iets willen doen. Daarna gaan we verder kijken.”

Racistische opmerkingen

De drie mannen van Veronica Inside hebben ruzie omdat Derksen en Gijp boos zijn over de racisme-uitzending. In de veelbesproken talkshow gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Zij probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als racistisch worden beschouwd.

Het gesprek was geïnitieerd nadat er veel kritiek kwam op een opmerking die Derksen een week daarvoor maakte over rapper Akwasi. Hij vroeg zich bij een foto van Zwarte Piet grappend af of het Akwasi was. Adverteerders haakten af vanwege deze en eerdere vermeende racistische opmerkingen. De spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot van het programma.

Derksen en Van der Gijp hebben de afgelopen weken meerdere malen aangegeven geen heil meer te zien in het programma sinds de racisme-aflevering die zij als ’verraad’ hebben ervaren.