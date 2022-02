Bilal Wahib na mislukte comeback Instagram: ’We blijven het elke week proberen’

Dat zijn comeback waarschijnlijk niet zou slagen, had Wahib van tevoren al bedacht. „We wisten wel dat dit zou gebeuren want het mocht niet. We dachten gewoon: ’We gaan het proberen. Misschien mag het, misschien mag het niet.’ Maar het mag gewoon nog steeds niet. Dat moet ik accepteren”, vertelt hij aan RTL Boulevard.

Wahib werd van Instagram verbannen nadat hij een minderjarige jongen op het platform vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Zaterdagmiddag verscheen er een nieuwe video van de zanger op een account dat volgens de beschrijving werd beheerd door het management van Wahib. In de video liet hij een stukje van een nieuw nummer met Rolf Sanchez horen, maar niet veel later was het account alweer offline gehaald. De woordvoerder bevestigde dat alle „relevante accounts” zijn verwijderd.

De zaak tegen Wahib, die werd aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, werd later geseponeerd.