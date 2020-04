René Froger valt 16 kilo af

De zanger wordt de laatste tijd overladen met complimenten over zijn uiterlijk. Maandag deelde hij op Instagram een selfie met daarbij de boodschap om je aan de opgelegde maatregelen te houden. „Lieve mensen, we zijn op de goede weg maar laten we in godsnaam niet verslappen. Blijf thuis of houd afstand aub. Stay safe xxx”, schrijft hij.

De reacties op zijn bericht gaat echter over zijn uiterlijk. Op de foto is dan ook een duidelijk vermagerde Froger te zien.

De 59-jarige zanger bekende vorige jaar dat hij graag wat lichter zou willen zijn. „Tja, ik moet eigenlijk altijd op mijn gewicht letten. Maar ik zou liever 15 kilo lichter zijn”, stelde hij toen. Dat is hem nu dus gelukt.