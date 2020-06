Renze Klamer presenteert Laat op Vrijdag minder laat

„Leuk nieuws! Laat op Vrijdag komt terug! Vanaf vrijdag 3 juli, alleen niet meer ’laat’ maar om 21:30”, schrijft hij in een tweet. In eerste instantie werd de talkshow vanaf februari iedere vrijdagavond net na middernacht, na het late NOS Journaal, uitgezonden.

Klamer noemt de talkshow een knipoog naar Amerikaanse en Britse programma’s als The Graham Norton Show en The Late Late Show. „In Laat op Vrijdag praten gasten over hun guilty pleasures, delen ze hun verborgen talenten en is er ruimte om een spelletje te spelen.”