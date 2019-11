Ex-stripper: dit deed prins Andrew op Epstein-feestje

De vrouw is 47 jaar en wil aangesproken worden als Tiffany Doe. Ze was een stripper die voor haar aanwezigheid op de feesten van de intussen overleden misbruikmiljardair Jeffrey Epstein werd betaald. Zo zag ze prins Andrew daar ’een paar keer per jaar’.

Ze beschrijft zijn gedrag tijdens die feestjes als ’een beetje stuntelig en onhandig’. „Hij duwde zijn hoofd tussen mijn borsten en vroeg of dat nu ’motor... eh...iets’ was.” Tiffany Doe doelt op de Engelse term motorboating, waarbij een man zijn hoofd tussen de borsten van een vrouw duwt en die heen en weer schudt. „Ik was in shock, maar lachte erom en dacht: ’Wow, wat was dat?’. Hij lachte ook. Hij had dat nog nooit eerder gedaan en ik dacht: ’Het wordt een goede nacht’. Blijkbaar heb je als prins zulke privileges.”

De stripper kreeg de indruk dat de goedgehumeurde Andrew dol was op haar enorme voorgevel. „Hij houdt van ronde vormen, zoals bij zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Hij zei tegen mij dat ik zo in zo’n tijdschrift kon voor vrouwen met grote borsten.”

Meisjes op de slaapkamer

Op het feestje zag ze talloze jonge meisjes, die ’er niet allemaal als 18 of 19 uitzagen’. De meisjes zouden volgens haar in Epsteins villa ’gehouden worden’. Sommigen zouden dakloos zijn, weggelopen van huis of het waren de zusjes van de strippers. Zij werden tijdens de avond ’boven in de slaapkamers gehouden’. Of prins Andrew op de hoogte was van de minderjarige meisjes boven, zegt zij niet.

Wel zag Tiffany Doe Ghislaine Maxwell (57) op de feestjes. „Ze mengde zich tussen de gasten maar hield ondertussen ook alles in de gaten.” De zogenaamde hoerenmadam van Epstein heeft tot heden altijd ontkend dat zij meisjes zou aanvoeren voor Epstein en zijn gasten en is nog niet aangeklaagd. Maar ze is ook niet meer vindbaar; niemand weet waar zij uithangt.

Camera’s

Tot slot bevestigde Tiffany ook dat Epstein camera’s had hangen om zijn gasten vast te leggen, zodat hij ’overwicht’ op hen had in de toekomst.

