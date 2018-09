Kate Middleton opnieuw zwanger verklaard

Een Amerikaans tijdschrift meldt het blijde nieuws op basis van een bron. "Het is een prille zwangerschap." Door haar ochtendmisselijkheid zou Kate zich, net als bij haar zwangerschappen van Charlotte en George (2), schuilhouden. En dat zou verklaren waarom ze haar zus Pippa onlangs met William als stand-in meestuurde naar een bruiloft.

Het gerucht is online massaal overgenomen, maar wordt door andere bronnen inmiddels ontkend. Kate zou zich momenteel voornamelijk focussen op haar jonge gezin en laat de feestjes en partijen daarom liever aan zich voorbijgaan.

Het magazine dat Kate nu opnieuw zwanger verklaard is niet altijd even betrouwbaar gebleken: eerder schreven ze dat zij een tweeling kreeg. De hertogin van Cambridge werd eind juli voor het laatst in het openbaar gezien.