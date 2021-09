’Sonja Bakker legt werk neer na plagiaat-beschuldigingen’

Meerdere foodbloggers en diëtisten beschuldigden Bakker er de afgelopen weken van dat ze recepten zou hebben gekopieerd voor haar eigen boeken. Zo staan er meerdere recepten in haar boek die identiek zijn aan die in het tijdschrift Allerhande.

„Het is voor mij altijd heel belangrijk dat ik 100 procent achter mijn woorden kan staan, daarom valt het me zwaar dat dit toch is gebeurd”, vertelt Bakker, die uiteindelijk moest toegeven dat er wel eens iets gekopieerd was, aan Boulevard. „Ik ben er momenteel erg van slag van en voel me 100 procent verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. De komende periode heb ik behoefte aan rust.”

Sonja Bakker en haar dieet waren vooral in de eerste jaren van deze eeuw erg populair. Het volgen van haar dieet, zogenoemd ’sonjabakkeren’, werd opgenomen in de Dikke van Dale.