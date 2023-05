Geboorteplaats Tina Turner wil zangeres eren met standbeeld

„Toen Tina het podium betrad, bezat ze het”, zegt Rawls. „We willen dat dit beeld die passie vertegenwoordigt. Tina was een inspiratie voor de hele wereld. Ze liet de mensen van Brownsville zien dat je je eigen leven in de hand hebt, waar je ook begint.”

De burgemeester wil het standbeeld plaatsen in Brownsville’s Heritage Park. Dat ligt vlak bij Carver High School, Turners oude school. De zangeres woonde een groot gedeelte van haar jeugd in Brownsville. In die stad is ook al het Tina Turner Museum gehuisvest.

Tina Turner (83) overleed woensdag na een lang ziekbed.