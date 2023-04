Amanda Bynes nog steeds op psychiatrische afdeling

Ingewijden vertellen aan TMZ dat Bynes (37) er ’nog niet klaar’ voor is om weer naar huis te gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer de Amerikaanse vertrekt. Dat wordt ’per week’ bekeken, zegt een ingewijde.

Bynes werd enkele weken geleden opgenomen nadat ze naakt over straat in Los Angeles had gelopen. Ze zou een auto hebben aangehouden en de bestuurder hebben verteld dat ze een psychose had. Bynes belde vervolgens zelf de politie, waarna ze later naar het ziekenhuis werd gebracht.

De voormalig actrice, die op 10-jarige leeftijd bekend werd door de Nickelodeon-serie All That, kampte eerder ook met mentale problemen. Bynes kwam op 27-jarige leeftijd onder toezicht van haar moeder te staan omdat het niet goed met haar ging. Ze kampte met verslavingen en zou onder meer brand hebben gesticht op de oprit van een huis van een oudere vrouw. Omdat het beter met haar ging, werd het toezicht vorig jaar na negen jaar opgeheven.