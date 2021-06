Frans Bauer overweegt reallifesoap met gezin

Tot dusver bleef het bij slechts een seizoen ondanks dat de soap een groot succes was. Frans en zijn vrouw Mariska wilden met het oog op hun kinderen wachten met een eventueel vervolg. „Op een gegeven worden je kinderen groter en die hebben ook allemaal hun eigen ideeën en privacy. Je maakt keuzes voor je gezin. Pas als ze groot genoeg zijn om zelf te beslissen, en dat is nu het geval, kunnen we gaan kijken of we het misschien gaan doen.”

Voorlopig zijn er geen gesprekken over een eventuele nieuwe serie. „Het zou zomaar kunnen maar voorlopig is er geen sprake van”, aldus Frans, die als hij het zou doen het ook alleen groots wil aanpakken. „Een reallifesoap is niet zo makkelijk”, benadrukt hij. „Als je het echt goed wil doen, moet je 24 uur per dag camera’s toelaten. Het is niet zomaar eventjes: we gaan verhuizen en dat gaan we filmen. Het is het leven zoals het is.”

Frans, die momenteel programma’s maakt voor RTL, kwam in de uitzending ook kort terug op de voorgenomen fusie van RTL en Talpa. Hij schrok er naar eigen zeggen niet van. „Het is alleen maar goed”, zo oordeelt hij. „Uiteindelijk gaat het erom wat het betekent voor het grote geheel. Ik denk dat het positief is, ook voor de kijkers. Ik denk dat er straks meer diversiteit is.”