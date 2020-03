Actrice Yootha Wong-Loi-Sing wint Amerikaanse filmprijs

De organisatie maakte de winnaars van de grote prijzen dinsdag online bekend. Het festival werd afgelast vanwege de coronapandemie, maar de jury overlegde wel over een aantal prijzen. SXSW dat jaarlijks plaatsvindt in Austin, Texas geldt na Sundance als het belangrijkste Amerikaanse festival waar nieuwe kleinere films zich kunnen presenteren.

Het is de tweede Amerikaanse rol voor Yootha Wong-Loi-Sing in korte tijd. Zij speelde ook in Love Is, een dramaserie over een succesvol koppel dat hun carrières met het gezinsleven probeert te combineren.

De in Rotterdam geboren actrice brak in 2013 door met haar rol in de speelfilm Hoe duur was de suiker. Hiervoor ontving zij een Gouden Kalf-nominatie. Daarna was Wong-Loi-Sing onder meer te zien in Mannenharten 2, The Paradise Suite en Sneekweek.